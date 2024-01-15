Тихонов заявил, что Мостовой не войдёт в тренерский штаб «Енисея»
- РИА Новости
«Мостового не будет. Это глупые слухи, которые появились неизвестно откуда», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».
10 января Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея».
Напомним, что тренер уже возглавлял «Енисей». В сезоне- 2016/17 красноярская команда под его руководством завоевала бронзовые медали Первой лиги.
Ранее Мостовой заявил, что не огорчён тем, что на пост главного тренера «Енисея» назначили Тихонова, а не его.