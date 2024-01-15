RT в Telegram
Подпишись

Фетисов: призыв НХЛ к IIHF по Израилю является примером обрушения системы спорта

Короткая ссылка
Обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что призыв Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к Международной федерации хоккея (IIHF) по Израилю является примером обрушения системы спорта.
Фетисов: призыв НХЛ к IIHF по Израилю является примером обрушения системы спорта
  • РИА Новости

«Какое вообще отношение НХЛ имеет к международной федерации и зачем там решили давать указания ей? С другой стороны, на этом примере мы видим, как рушится система спорта, которая была отлажена ещё в непростые времена холодной войны», — приводит слова Фетисова ТАСС.

11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.

В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.

13 января в НХЛ призвали IIHF допустить Израиль до международных соревнований.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф опроверг участие России в отстранении сборной Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить