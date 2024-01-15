Фетисов: призыв НХЛ к IIHF по Израилю является примером обрушения системы спорта
- РИА Новости
«Какое вообще отношение НХЛ имеет к международной федерации и зачем там решили давать указания ей? С другой стороны, на этом примере мы видим, как рушится система спорта, которая была отлажена ещё в непростые времена холодной войны», — приводит слова Фетисова ТАСС.
11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.
В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.
13 января в НХЛ призвали IIHF допустить Израиль до международных соревнований.
Ранее президент IIHF Люк Тардиф опроверг участие России в отстранении сборной Израиля.