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Хореограф назвал стратегическим решение фигуристов начинать программы от борта

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Хореограф Сергей Плишкин рассказал, зачем в последнее время пары в коротких программах начинают выступление от борта.
Хореограф назвал стратегическим решение фигуристов начинать программы от борта
  • Gettyimages.ru

«Ну, вот я как-то этот тренд не поддержал. Ни в одной моей программе нет касания борта. Так сказать, слома этой четвёртой стены.

Это вход в личное пространство человека, но не со всеми такая фишка срабатывает. Не каждому судье она нравится. А вот по поводу борта — это бывает стратегический ход. Взять, к примеру, короткую программу у спортивных пар, где у спортсменов есть 2 минуты 50 секунд для выполнения семи парных элементов. По времени это очень серьёзные рамки. Если ставишь начало от борта, появляется возможность чуть быстрее зайти на первый элемент. Проехал дорожку, охватил всю площадку, как требуют правила, закончил у борта — дорожка закрыта», — сказал Плишкин RT.

Полностью интервью Плишкина читайте на сайте RT.

Ранее Плишкин объяснил, что привнесли в фигурное катание олимпийские чемпионы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

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