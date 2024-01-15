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Ещё один турецкий клуб применил санкции к футболисту за пост в поддержку Израиля

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«Истанбул Башакшехир» выступил с заявлением по поводу применённых санкций к футболисту Эдену Карцеву за посты в поддержку действий Израиля в военном конфликте с Палестиной.
Ещё один турецкий клуб применил санкции к футболисту за пост в поддержку Израиля
  • Gettyimages.ru

«Эден сделал пост в своих социальных сетях, противоречащий чувствам клуба. В связи с этим было начато расследование и запрошено письменное объяснение от игрока», — говорится в заявлении клуба.

Также отмечается, что «Истанбул Башакшехир» применил дисциплинарное взыскание к футболисту за нарушение правил.

Напомним, что 7 октября 2023 года вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее сообщалось, что «Антальяспор» отстранил израильского футболиста за поддержку операции в Газе.

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