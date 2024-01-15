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Главный тренер «Аль-Хиляля»: Роналду увлечён футболом, а Неймар ставит на первое место другие вещи

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Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш сравнил нападающего команды Неймара с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Главный тренер «Аль-Хиляля»: Роналду увлечён футболом, а Неймар ставит на первое место другие вещи
  • Gettyimages.ru

«Он противоположность Роналду. Роналду больше увлечён футболом, а Неймар ставит на первое место другие вещи в своей личной жизни», — цитирует тренера Central do Arabão в соцсетях.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа 2023 года. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

17 октября 31-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая.

Ранее сообщалось, что Неймар отправился в плавание на своём круизном лайнере, куда продавал билеты.

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