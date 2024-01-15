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Главный тренер «Торонто» — о Самсонове: это был его лучший матч в сезоне

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Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал игру российского голкипера Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз» (2:4).
Главный тренер «Торонто» — о Самсонове: это был его лучший матч в сезоне
  • AP

«Я думаю, это был его лучший матч в сезоне с точки зрения того, как он следил за шайбой. Так что, я считаю это позитивным шагом для него», — заявил тренер после матча.

Встреча в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Ворота хозяев защищал Самсонов, который по ходу матча совершил 20 спасений.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 400 очков в матчах НХЛ.

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