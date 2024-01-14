Дубль Грицюка не помог СКА обыграть «Северсталь» в матче КХЛ

«Северсталь» одержала победу над СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе череповецкой команды шайбы забросили Никита Коростелёв (18-я минута), Егор Степанов (18-я минута) и Давид Думбадзе (60-я минута). У петербургского клуба дубль оформил Арсений Грицюк (27-я, 60-я).

СКА расположился на третьем месте в таблице Западной конференции с 68 очками. «Северсталь» занимает шестую строчку с 57 баллами.

Ранее московский «Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.