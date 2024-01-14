Агент Жиго: у Самюэля очень хорошие, крепкие отношения с московским «Спартаком»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самюэля Жиго, отреагировал на новость о возможном переходе футболиста в «Локомотив».

«Никто по поводу «Локомотива» со мной не связывался. У Жиго очень хорошие, крепкие отношения с московским «Спартаком», — заявил Беншенафи Metaratings.ru.

14 января стало известно, что один из российских посредников предлагал 30-летнему Жиго и его нынешней команде «Марсель» организовать трансфер в «Локомотив», однако ни игрок, ни французский клуб не рассмотрели вариант.

Футболист в Российской премьер-лиге выступал за «Спартак» в 2018—2022 годах и взял в составе красно-белых серебро чемпионата в сезоне-2020/21 и Кубок России 2022 года.

В сезоне-2023/24 30-летний француз забил два мяча в 19 матчах за «Марсель» во всех турнирах.

Ранее бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о том, мог бы он возглавить столичный клуб.