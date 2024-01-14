Кудряшов: Бетербиев смял Смита не только морально, но и физически
- РИА Новости
«Я и до боя говорил, что надежда Смита на один удар — левый сбоку в ответе. Пройдёт лакипанч — будет опасно. Воспользоваться коронкой он не смог — только зацепил вначале. Бетербиев смял Смита не только морально, но и физически», — заявил Кудряшов «РБ Спорт».
Бой между Бетербиевым и Смитом завершился нокаутом в седьмом раунде.
38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.
На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере. У 33-летнего британца 29 побед при двух поражениях.
Ранее боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев поздравил Бетербиева с победой над Смитом.