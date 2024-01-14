RT в Telegram
Подпишись

Кудряшов: Бетербиев смял Смита не только морально, но и физически

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом.
Кудряшов: Бетербиев смял Смита не только морально, но и физически
  • РИА Новости

«Я и до боя говорил, что надежда Смита на один удар — левый сбоку в ответе. Пройдёт лакипанч — будет опасно. Воспользоваться коронкой он не смог — только зацепил вначале. Бетербиев смял Смита не только морально, но и физически», — заявил Кудряшов «РБ Спорт». 

Бой между Бетербиевым и Смитом завершился нокаутом в седьмом раунде.

38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.

На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере. У 33-летнего британца 29 побед при двух поражениях.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев поздравил Бетербиева с победой над Смитом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить