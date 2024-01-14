Кудряшов: Бетербиев смял Смита не только морально, но и физически

Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом.

«Я и до боя говорил, что надежда Смита на один удар — левый сбоку в ответе. Пройдёт лакипанч — будет опасно. Воспользоваться коронкой он не смог — только зацепил вначале. Бетербиев смял Смита не только морально, но и физически», — заявил Кудряшов «РБ Спорт».

Бой между Бетербиевым и Смитом завершился нокаутом в седьмом раунде.

38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.

На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере. У 33-летнего британца 29 побед при двух поражениях.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев поздравил Бетербиева с победой над Смитом.