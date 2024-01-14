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Избитый экс-президентом «Анкарагюджю» судья вернулся к работе

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Избитый экс-президентом «Анкарагюджю» турецкий футбольный арбитр Халил Умут Мелер вернулся к своей деятельности после 34-дневного перерыва.
Избитый экс-президентом «Анкарагюджю» судья вернулся к работе
  • Gettyimages.ru

Судья обслуживал матч 20-й недели Суперлиги «Трендьол» «Истанбулспор» — «Коньяспор», сообщает газета Fanatık. 

Инцидент произошёл 11 декабря. После завершения матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор» на поле выбежал Фарук Коджа и ударил кулаком по лицу судью, который упал на газон. Рефери сумел подняться и покинул поле. Ему оказали медицинскую помощь в судейской комнате. На следующий день президент «Анкарагюджю» подал в отставку.

Мелер выписался из больницы, где проходил лечение после избиения. Турецкий арбитр допустил, что после случившегося может принять решение о завершении карьеры.

Ранее Мелер высказался об инциденте с Коджой.

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