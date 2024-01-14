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Лещук: в США есть определённые минусы, но мне нравится там атмосфера

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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук объяснил, почему полетел в отпуск в США после недавней критики в адрес Соединённых Штатов.
Лещук: в США есть определённые минусы, но мне нравится там атмосфера
  • РИА Новости

«Люди не поняли мои слова. Да, в США есть определённые минусы, связанные с сервисом. В Москве с этим намного лучше. В США не всё так идеально, как кажется», — цитирует Лещука Sport24.

Он добавил, что любит возвращаться в США. Ему там нравится атмосфера, открытость людей и прогулки по Нью-Йорку. 

В текущем сезоне вратарь провёл за команду 11 матчей, пять из которых отстоял на ноль.

Ранее Лещук заявил, что в Москве жить круче, чем в Америке.

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