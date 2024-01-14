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Кравцов: бой Бетербиева и Бивола состоится, когда решится вопрос по трансляции

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Российский тренер по боксу Эдуард Кравцов сообщил, когда состоится поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и обладателем пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) Дмитрием Биволом.
Кравцов: бой Бетербиева и Бивола состоится, когда решится вопрос по трансляции
  • РИА Новости

«Бой с большой долей вероятности будет проведён в одной из стран Ближнего Востока. Основное, чтобы две платформы договорились между собой, кто будет его показывать. А это, думаю, принципиальный вопрос», — заявил Кравцов РИА Новости. 

14 января Бетербиев одолел британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

На счету 33-летнего непобеждённого Бивола 21 победа (11 нокаутом).

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал победу Бетербиева над Смитом на турнире в Монреале (Канада).

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