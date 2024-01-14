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Тищенко: как я и предполагал, Бетербиев победил Смита с преимуществом

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Российский боксёр Алексей Егоров отреагировал на победу соотечественника Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).
Тищенко: как я и предполагал, Бетербиев победил Смита с преимуществом
  • РИА Новости

«Как я и предполагал, Артур выиграл с преимуществом. Эпизод с окончанием боя — удачно выбранный момент, всё совпало, он точно попал и понял, что соперник в состоянии грогги, после этого уже не отпустил и довёл дело до конца», — цитирует Тищенко «Чемпионат».

Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.

Таким образом, 38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.

На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере. У 33-летнего Смита 29 побед при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что Бетербиев — единственный действующий чемпион мира со 100%-ным показателем досрочных побед.

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