16-летняя российская теннисистка Корнеева прошла во второй круг Australian Open
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Встреча продолжалась два часа 17 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
16-летняя россиянка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти.
Таким образом, теннисистка вышла во второй круг дебютного для себя турнира «Большого шлема», где сыграет с победительницей игры между чешкой Линдой Фрухвиртовой и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.
Ранее российская теннисистка Мария Тимофеева победила француженку Ализе Корне на старте Australian Open.