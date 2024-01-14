16-летняя российская теннисистка Корнеева прошла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2023 года.

Встреча продолжалась два часа 17 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

16-летняя россиянка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти.

Таким образом, теннисистка вышла во второй круг дебютного для себя турнира «Большого шлема», где сыграет с победительницей игры между чешкой Линдой Фрухвиртовой и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.

Ранее российская теннисистка Мария Тимофеева победила француженку Ализе Корне на старте Australian Open.