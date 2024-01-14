Анкалаев считает, что может нокаутировать Перейру в стойке
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«Хочу сделать маленькое послание для Гловера Тейшейры — не стоит тратить время на борьбу, я могу нокаутировать Перейру так же, в стойке», — заявил боец на пресс-конференции после победы над бразильцем Джонни Уокером на UFC Fight Night 234.
По его мнению, любому бойцу будет тяжело в поединке с ним.
«Перейру уже нокаутировали в среднем весе, а в 93 кг ему будет тяжело, скоро он это почувствует», — сказал он.
На счету 31-летнего россиянина 19 побед, одна ничья и одно поражение в 21 поединке.
Ранее Анкалаев заявил, что готов провести бой с Перейрой на UFC 300.