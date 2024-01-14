Анкалаев считает, что может нокаутировать Перейру в стойке

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Анкалаев высказался о возможном поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории бразильцем Алексом Перейрой на 300-м номерном турнире в Лас-Вегасе (США).

«Хочу сделать маленькое послание для Гловера Тейшейры — не стоит тратить время на борьбу, я могу нокаутировать Перейру так же, в стойке», — заявил боец на пресс-конференции после победы над бразильцем Джонни Уокером на UFC Fight Night 234.

По его мнению, любому бойцу будет тяжело в поединке с ним.

«Перейру уже нокаутировали в среднем весе, а в 93 кг ему будет тяжело, скоро он это почувствует», — сказал он.

На счету 31-летнего россиянина 19 побед, одна ничья и одно поражение в 21 поединке.

Ранее Анкалаев заявил, что готов провести бой с Перейрой на UFC 300.