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«Монако» с Головиным проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1

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«Монако» на своём поле потерпел поражение от «Реймса» в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Монако» с Головиным проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Norbert Scanella

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Уильяма Стилла.

В составе проигравших мяч забил Виссам Бен-Йеддер (49-я минута). Ему ассистировал Александр Головин. Российский полузащитник провёл на поле весь матч.

У победителей отличились Тедди Теума (35-я), Реда Хадра (55-я), Азор Матусива (96-я).

«Монако» (33 очка) занимает третье место в турнирной таблице. «Реймс» (29) — пятое. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (40).

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой назвал Головина лучшим российским футболистом.

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