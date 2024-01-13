«Монако» с Головиным проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1
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- © IMAGO/Norbert Scanella
Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Уильяма Стилла.
В составе проигравших мяч забил Виссам Бен-Йеддер (49-я минута). Ему ассистировал Александр Головин. Российский полузащитник провёл на поле весь матч.
У победителей отличились Тедди Теума (35-я), Реда Хадра (55-я), Азор Матусива (96-я).
«Монако» (33 очка) занимает третье место в турнирной таблице. «Реймс» (29) — пятое. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (40).
Ранее сообщалось, что Александр Мостовой назвал Головина лучшим российским футболистом.