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Большунов заявил, что старался избегать контактов с соперниками во время спринта на Кубке России

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Россиянин Александр Большунов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани.
Большунов заявил, что старался избегать контактов с соперниками во время спринта на Кубке России
  • РИА Новости

«В четвертьфинале было напряжно, потому что лыжи без лыжни едут быстрее и все вставали между. Конечно, мы друг другу мешали, палки пересекались и создавались опасные ситуации. Сделал вывод, что в следующих забегах надо остерегаться контактов, потому что круг короткий и случись что, ничего уже не сделаешь», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию за 3 минуты 4,31 секунды.

Вторым стал Сергей Ардашев (+1,87). Замыкает тройку Иван Горбунов (+1,9).

Ранее сообщалось, что Вяльбе назвала Большунова сильнейшим лыжником на планете.

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