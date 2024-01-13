Кучаев: мой уход из ЦСКА обсуждается только в интернете
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Пока никаких разговоров насчёт возможного ухода зимой нет. Это всё только обсуждается в интернете. Конечно, хочется играть больше, это явно. Я и еду на сборы, чтобы готовиться», — цитирует Кучаева РИА Новости.
В текущем сезоне 25-летний россиянин провёл 15 матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее фигуристка Радионова заявила, что смотрит все матчи с участием её мужа Кучаева.