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Тихонов: советую Дзюбе соблюдать субординацию

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о словах нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в свой адрес.
Тихонов: советую Дзюбе соблюдать субординацию
  • РИА Новости

«Не реагирую на такие вещи, меня это не задевает — каждый вправе говорить то, что он хочет. Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил. Поэтому посоветую Артёму, чтобы соблюдал субординацию. Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артём со «Спартаком»?» — цитирует Тихонова Sport24.

Дзюба и тренер Леонид Слуцкий вели YouTube-шоу, которое называется «Ну, так нельзя». Футболист и тренер позиционируют его как сатирическое.

В последнем выпуске программы Дзюба отреагировал на слова Тихонова, который заявил, что для него победа в РПЛ со «Спартаком» более ценна, нежели теоретический триумф на чемпионате мира в составе сборной России: «перестаньте говорить неправду. Хватит заигрывать с болельщиками». 

Ранее Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак».

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