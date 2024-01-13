Янчук назвал досадным поражение Касаткиной в финале турнира в Аделаиде

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении российской теннисистки Дарьи Касаткиной в финале турнира в Аделаиде.

«Досадное поражение, перед финалом мне казалось, что шансы Касаткиной выше. Касаткина ещё не вышла на пик формы, думаю, она ещё прибавит на Открытом чемпионате Австралии, но она провела неплохой турнир, этот результат добавит ей уверенности», — цитирует Янчука ТАСС.

Россиянка уступила представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.

Таким образом, Остапенко выиграла седьмой турнир под эгидой WTA.

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