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Янчук назвал досадным поражение Касаткиной в финале турнира в Аделаиде

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении российской теннисистки Дарьи Касаткиной в финале турнира в Аделаиде.
Янчук назвал досадным поражение Касаткиной в финале турнира в Аделаиде
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Досадное поражение, перед финалом мне казалось, что шансы Касаткиной выше. Касаткина ещё не вышла на пик формы, думаю, она ещё прибавит на Открытом чемпионате Австралии, но она провела неплохой турнир, этот результат добавит ей уверенности», — цитирует Янчука ТАСС.

Россиянка уступила представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.

Таким образом, Остапенко выиграла седьмой турнир под эгидой WTA.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, как он отреагировал на эпизод с собой в сериале Break Point производства Netflix.

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