Врач ЦСКА заявил, что восстановление Дивеева после травмы проходит без проблем
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«Весь декабрь и часть января до первого сбора команды он работал индивидуально под контролем нашего специалиста по физической реабилитации Игоря Степанова. Пока всё идёт без каких-либо проблем», — цитирует Безуглова РИА Новости.
Напомним, что футболист не играет с 15 июля, когда получил травму в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».
Ранее сообщалось, что «Жил Висенте» готов отпустить Перейру в ЦСКА за €10 млн.