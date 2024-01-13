Врач ЦСКА заявил, что восстановление Дивеева после травмы проходит без проблем

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о восстановлении защитника Игоря Дивеева.

«Весь декабрь и часть января до первого сбора команды он работал индивидуально под контролем нашего специалиста по физической реабилитации Игоря Степанова. Пока всё идёт без каких-либо проблем», — цитирует Безуглова РИА Новости.

Напомним, что футболист не играет с 15 июля, когда получил травму в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Жил Висенте» готов отпустить Перейру в ЦСКА за €10 млн.