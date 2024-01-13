Касаткина: с Остапенко были свои сложности, но рада, что мы можем находиться в мирной обстановке
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«Хотела бы поздравить Елену с отличной неделей. Раньше у нас были свои сложности, но сейчас я рада, что мы можем находиться на одном корте в мирной обстановке. Думаю, это здорово», — приводит слова Касаткиной TheTennisLetter.
Россиянка уступила Остапенко в финале турнира со счётом 3:6, 2:6.
Остапенко выиграла седьмой турнир под эгидой WTA.
Ранее Касаткина проиграла Соболенко и не смогла выйти в полуфинал турнира в Брисбене.