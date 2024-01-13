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Касаткина: с Остапенко были свои сложности, но рада, что мы можем находиться в мирной обстановке

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Российская теннисистка Дарья Касаткина поздравила представительницу Латвии Елену Остапенко с победой на турнире WTA в Аделаиде (Австралия).
Касаткина: с Остапенко были свои сложности, но рада, что мы можем находиться в мирной обстановке
  • Gettyimages.ru
  • © Sarah Reed

«Хотела бы поздравить Елену с отличной неделей. Раньше у нас были свои сложности, но сейчас я рада, что мы можем находиться на одном корте в мирной обстановке. Думаю, это здорово», — приводит слова Касаткиной TheTennisLetter.

Россиянка уступила Остапенко в финале турнира со счётом 3:6, 2:6.

Остапенко выиграла седьмой турнир под эгидой WTA.

Ранее Касаткина проиграла Соболенко и не смогла выйти в полуфинал турнира в Брисбене.

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