Абдель-Азиз: никто даже близко не стоит с Анкалаевым по уровню в полутяжёлом дивизионе

Менеджер бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз высказался о Магомеде Анкалаеве.

«Я говорю вам, ребята, что нет никого, кто хотя бы близко стоял с Магомедом Анкалаевым по уровню в его полутяжёлом дивизионе», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Анкалаев проведёт бой с Джонни Уокером. Поединок состоится в ночь на 14 января.

Первый поединок между бойцами проходил в октябре 2023 года на турнире UFС 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

31-летний россиянин нанёс запрещённый удар бразильскому бойцу, находящемуся в «заземлённом положении». Судья посчитал нарушение со стороны Анкалаева неумышленным, но после рекомендации врача поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Анкалаев заявил, что хочет «снести голову» Уокеру.