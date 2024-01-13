Агент: Кади останется в «Краснодаре» и поможет в борьбе за чемпионство

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади, сообщил, что его клиент не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

«Кади не планирует покидать «Краснодар» этой зимой. К нему был интерес нескольких клубов из Саудовской Аравии. Я уверен, что весной Кади поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство и вернёт место в стартовом составе», — цитирует Алиска Metaratings.ru.

В текущем сезоне бразильский футболист провёл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Алонсо сообщил, что футболист не покинет «Краснодар» до конца сезона.