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Сергеев: интересно, как «Зенит» будет смотреться на фоне иностранных команд на сборах

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о зимних сборах петербургского клуба.
Сергеев: интересно, как «Зенит» будет смотреться на фоне иностранных команд на сборах
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Мы уезжаем на сборы надолго. Интересно, как мы будем смотреться на фоне иностранных команд, потому что сейчас мало подобных игр. Это товарищеские матчи, поэтому самое главное — пройти сборы без травм, чтобы в оптимальной форме подойти ко второй части сезона», — цитирует Сергеева «Чемпионат».

14 января игроки отправятся на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведёт товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе, сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидер — «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что Тимур Гурцкая раскритиковал поведение российских игроков «Зенита».

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