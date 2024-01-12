Поединок Ивана Емельяненко запланирован на февраль

Менеджер российского бойца Ивана Емельяненко Никита Бурчак сообщил, когда будет следующий поединок.

«Рассматривается его участие на турнире 16 февраля в Москве в поединке по правилам ММА. Мы готовимся под эту дату. Надеемся, ничего не поменяется», — заявил Бурчак «Матч ТВ».

В последнем бою Емельяненко победил Юрия Рябого на турнире «Бойцовского клуба РЕН». Бой в Москве прошёл все три раунда. Емельяненко одержал победу раздельным решением судей. На счету россиянина две победы в карьере в ММА.

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