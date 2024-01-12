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Поединок Ивана Емельяненко запланирован на февраль

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Менеджер российского бойца Ивана Емельяненко Никита Бурчак сообщил, когда будет следующий поединок.
Поединок Ивана Емельяненко запланирован на февраль
  • Gettyimages.ru
  • © maria zheleznova

«Рассматривается его участие на турнире 16 февраля в Москве в поединке по правилам ММА. Мы готовимся под эту дату. Надеемся, ничего не поменяется», — заявил Бурчак «Матч ТВ». 

В последнем бою Емельяненко победил Юрия Рябого на турнире «Бойцовского клуба РЕН». Бой в Москве прошёл все три раунда. Емельяненко одержал победу раздельным решением судей. На счету россиянина две победы в карьере в ММА.

Ранее лига ACA запустила среди болельщиков онлайн-голосование премии ACA Awards по итогам 2023 года.

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