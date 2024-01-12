Тарасова: из Костомарова получится хороший тренер

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему Роман Костомаров стал бы хорошим наставником.

«Из Ромы получится хороший тренер. Он может много дать молодым фигуристам как с точки зрения мотивации и укрепления силы духа, так и со стороны профессиональных качеств. Он уникальный человек с настоящими и большими знаниями своего дела», — цитирует Тарасову Legalbet.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Костомарова примером абсолютной силы воли.