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Тарасова: из Костомарова получится хороший тренер

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему Роман Костомаров стал бы хорошим наставником.
Тарасова: из Костомарова получится хороший тренер
  • РИА Новости

«Из Ромы получится хороший тренер. Он может много дать молодым фигуристам как с точки зрения мотивации и укрепления силы духа, так и со стороны профессиональных качеств. Он уникальный человек с настоящими и большими знаниями своего дела», — цитирует Тарасову Legalbet

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Костомарова примером абсолютной силы воли. 

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