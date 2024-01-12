Вратарь «Краснодара» Агкацев: конкурировать с Сафоновым очень нелегко

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос о конкуренции с голкипером команды Матвеем Сафоновым за место в стартовом составе.

«Конкурировать с Мотей очень нелегко, учитывая его статус, опыт и положение в клубе. Сафонов — лидер «Краснодара», капитан команды, любимец публики и вратарь сборной. В любом случае, я стараюсь выполнять свою работу и выкладываться на максимум», — цитирует Агкацева «Матч ТВ».

31 декабря Сафонов попал в топ-10 лучших голкиперов мира по версии CIES. У 24-летнего голкипера процент совершённых сейвов составляет 83%. В нынешнем сезоне он пропустил 12 голов в 18 матчах в составе «Краснодара». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сравнил голкиперов Игоря Акинфеева из московского ЦСКА и Сафонова.