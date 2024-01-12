Поздняков считает, что CAS вынесет ангажированное решение по апелляции ОКР
- РИА Новости
«В основе любого третейского суда заложено доверие, но его нет. Предполагаю, что решение будет вынесено быстро, и это говорит об ангажированности», — приводит слова Позднякова ТАСС.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что Светлана Журова считает, что CAS придумает причину для продления приостановки членства ОКР в МОК.