Поздняков считает, что CAS вынесет ангажированное решение по апелляции ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет ангажированное решение по апелляции организации на лишение членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«В основе любого третейского суда заложено доверие, но его нет. Предполагаю, что решение будет вынесено быстро, и это говорит об ангажированности», — приводит слова Позднякова ТАСС.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что Светлана Журова считает, что CAS придумает причину для продления приостановки членства ОКР в МОК.