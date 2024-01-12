RT в Telegram
Подпишись

Поздняков считает, что CAS вынесет ангажированное решение по апелляции ОКР

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет ангажированное решение по апелляции организации на лишение членства в Международном олимпийском комитете (МОК).
Поздняков считает, что CAS вынесет ангажированное решение по апелляции ОКР
  • РИА Новости

«В основе любого третейского суда заложено доверие, но его нет. Предполагаю, что решение будет вынесено быстро, и это говорит об ангажированности», — приводит слова Позднякова ТАСС.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что Светлана Журова считает, что CAS придумает причину для продления приостановки членства ОКР в МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить