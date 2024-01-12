RT в Telegram
Подпишись

Мать Мбаппе — о продлении контракта с ПСЖ: если бы могли взять 10 млрд, взяли бы

Мать Мбаппе заявила, что не испытывает стыда за продление контракта сына с ПСЖ

Короткая ссылка
Мать нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе Файза Ламари рассказала о продлении контракта с парижским клубом в 2022 году.
Мать Мбаппе — о продлении контракта с ПСЖ: если бы могли взять 10 млрд, взяли бы
  • AP
  • © Jeremias Gonzalez

«Это миллионы. Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 млрд, мы бы взяли их, потому что так работает система», — приводит RMC Sport слова Ламари в шоу Envoyé spécial.

В нынешнем сезоне 25-летний француз забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг полного соглашения с Мбаппе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить