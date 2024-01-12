Мать Мбаппе — о продлении контракта с ПСЖ: если бы могли взять 10 млрд, взяли бы

Мать нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе Файза Ламари рассказала о продлении контракта с парижским клубом в 2022 году.

«Это миллионы. Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 млрд, мы бы взяли их, потому что так работает система», — приводит RMC Sport слова Ламари в шоу Envoyé spécial.

В нынешнем сезоне 25-летний француз забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг полного соглашения с Мбаппе.