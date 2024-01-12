Нигматуллин считает, что Сафонов сильнее Акинфеева

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сравнил голкиперов Игоря Акинфеева из московского ЦСКА и Матвея Сафонова из «Краснодара».

«Объективно ли рассуждал, когда говорил, что Сафонов сильнее Акинфеева? Абсолютно. Это факт. Каждому своё время. Сафонов сейчас заслуженно номер один в национальной команде», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Экс-вратарь ответил, в чём Сафонов сильнее Акинфеева.

«Два совершенно разных вратаря. Игорь играет за счёт выбора позиции. Главное качество Акинфеева — психологическая устойчивость. Из «девяток» не тащит, как сам говорит. Но и серьёзных срывов не допускает. А у Матвея именно вратарские данные получше. Рост выше, руки длиннее. Более прыгучий», — сказал он.

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев пропустил 20 голов в 17-ти матчах за ЦСКА. 24-летний Сафонов пропустил 12 раз в 18-ти играх.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал Акинфеева лучшим вратарём России.