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Янчук: Рублёв перед Australian Open находится в хорошей физической форме

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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук перед Открытым чемпионатом Австралии по теннису 2024 года оценил готовность Андрея Рублёва.

«Что Рублёв выиграл — это хороший признак. Он находится в хорошей форме. Возможно, у него будет преимущество над другими теннисистами, которые форму набрать не успели. Это будет первый значимый турнир, и его титул — заявка на удачное выступление», — цитирует Янчука «Газета.Ru».

Рублёв на Australian Open — 2024 посеян под пятым номером. Россиянин в первом круге сыграет с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом. 27-летний теннисист в Гонконге выиграл 15-й титул в карьере в одиночном разряде.

AO-2024 пройдёт с 14 по 28 января.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева заявила, что россиянин Даниил Медведев будет способен на равных противостоять сербу Новаку Джоковичу на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 года.









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