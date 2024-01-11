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Чемпион Европы по футболу Бонуччи перешёл в турецкий «Фенербахче»

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Итальянский защитник Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

36-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба клуба из азиатской части Стамбула.

Бонуччи перешёл в «Фенербахче» из берлинского футбольного клуба «Унион».

Игрок является чемпионом Европы, девятикратным победителем итальянской Серии А, четырёхкратным обладателем Кубка Италии и пятикратным обладателем Суперкубка страны.

Защитник выступал за «Ювентус» на протяжении 12 лет.

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