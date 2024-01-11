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Скопинцев признался, что с нетерпением ждёт начала сборов с «Динамо»

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Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев сообщил, что успел соскучиться по футболу во время паузы в чемпионате России.

«Слава богу, здоровье перед началом сборов феноменальное. В отпуске тренировался и поддерживал себя в форме. По футболу уже соскучился, на каникулах играл, тренировал себя с мячом, занимался в зале», — цитирует Скопинцева «Чемпионат».

«Динамо» 11 января вышло из отпуска. Бело-голубые 13 января отправятся в Катар на первый зимний учебно-тренировочный сбор.

Столичный клуб с 32 очками после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) лидирует в чемпионате.

Ранее нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что ему очень нравится чемпионат Испании по футболу.



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