Корнеева заявила, что не хочет многого требовать от себя в новом сезоне

Россиянка Алина Корнеева сообщила, что основными задачами в туре Женской теннисной ассоциации (WTA) сезона 2024 года являются качественные тренировки.

«Конкретной цели на 2024 год нет, сейчас многого от себя не хочу требовать. Сейчас главное — это качество тренировок и выкладываться по максимуму на матчах, а дальше уже посмотрим», — цитирует Корнееву «Спорт-Экспресс».

Она призналась, что хочется, чтобы болельщики побольше ходили на матчи и следили за теннисным миром.

16-летняя теннисистка 12 января сыграет с венгеркой Анной Бондарь в финале квалификации Australian Open — 2024. Корнеева занимает 180-е место в рейтинге WTA.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева заявила, что россиянин Даниил Медведев будет способен на равных противостоять сербу Новаку Джоковичу на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 года.