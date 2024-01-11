Вайцеховская — о ЧЕ по фигурному катанию: наших бы парней да на тот каток

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о выступлении мужчин в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«На самом деле всё, что мы пока наблюдаем, — превосходная иллюстрация к тому, что способен сделать со спортсменами соревновательный стресс. Чем выше его уровень, тем мощнее выброс норадреналина.

С одной стороны, неплохо: норадреналин вызывает прилив энергии, снижает чувство страха, повышает уровень агрессии. Но если физиологически организм спортсмена не способен со стрессом справляться, тот же самый норадреналин начинает рушить тонкую координацию.

Сам спортсмен этого не ощущает. Вроде делает всё так же, как на тренировках, а на выходе «бабочки» и прочие косяки, которые вдруг ни с того ни с сего начинают лезть наружу в самый неподходящий момент.

Собственно, про того же Сяо Хим Фа я полтора года назад писала:

«В его катании, образно говоря, скрыта мина замедленного действия: фигуристу свойственно как бы выпадать из вращения на многооборотных прыжках, а это означает, что при любом более серьёзном соревновательном стрессе приземления можно уже не спасти…»

Очень интересно, как француз будет справляться с собой завтра в произвольной программе. Когда человек чрезмерно подвержен стрессу, лишний день ожидания старта для него — нож острый», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская назвала мужское одиночное катание на чемпионате Европы апофеозом беспомощности.