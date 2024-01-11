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Глушаков — о слухах про переход в «Ростов»: просто договорились с Карпиным, что поеду на сбор

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Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Ростов».
Глушаков — о слухах про переход в «Ростов»: просто договорились с Карпиным, что поеду на сбор
  • РИА Новости

«Моё будущее теперь связано с «Ростовом»? Да нет, просто договорились с Карпиным, что поеду тренироваться с командой. Медосмотр не значит, что я подпишу контракт? Время покажет», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Сегодня стало известно, что футболист отправится с командой на первый сбор в ОАЭ. Также сообщалось, что игрок прошёл медосмотр. 

Напомним, что Глушаков в настоящий момент защищает цвета костромского «Спартака». В сезоне-2023/24 он провёл семь матчей во второй лиге и отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Глушаков рассчитывает на вызов в сборную России.

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