Сборная Белоруссии по футболу готова сыграть с Россией в июне 2024 года

Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что товарищеский матч со сборной России может пройти в июне 2024 года.

«Если матч состоится, то пройдёт в июне, но на сегодняшний день мы не достигли конкретики в переговорах. Остальные даты у нас заняты», — приводит слова Василевича ТАСС.

Он также отметил, что многое зависит от РФС и планов главного тренера Валерия Карпина.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Сербией в марте 2024 года.