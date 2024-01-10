Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта не разглашаются.

Последним клубом, который он возглавлял, была казахстанская «Астана» (2020—2021). Под его руководством команда завоевала третье место в чемпионате Казахстана.

Тихонов уже возглавлял «Енисей». В сезоне- 2016/17 красноярская команда под его руководством завоевала бронзовые медали Первой лиги.

Ранее генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на информацию о том, что Александр Мостовой может быть назначен на пост главного тренера команды.