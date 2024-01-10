Тихонов стал главным тренером «Енисея»
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Детали контракта не разглашаются.
Последним клубом, который он возглавлял, была казахстанская «Астана» (2020—2021). Под его руководством команда завоевала третье место в чемпионате Казахстана.
Тихонов уже возглавлял «Енисей». В сезоне- 2016/17 красноярская команда под его руководством завоевала бронзовые медали Первой лиги.
Ранее генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на информацию о том, что Александр Мостовой может быть назначен на пост главного тренера команды.