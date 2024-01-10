Майга объяснил, почему он принял российское гражданство

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга прокомментировал возможность получения российского гражданства.

«Как я принял это решение? Я живу здесь, семья здесь, дети — русские. Ходил в МФЦ с женой, экзамен [по русскому языку] тоже сдавал. Сложным ли был экзамен по русскому? Нет-нет. Три-четыре вопроса — и всё», — заявил Майга в видео на YouTube-канале «Мир Российская премьер-лига».

Майга выступает за «Пари НН» с 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл за нижегородский клуб 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €900 тыс.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» подписал защитника Глущенкова.