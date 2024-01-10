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Метёлкина и Берулава лидируют после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию

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Фигуристы из Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава лидируют после короткой программы на чемпионате Европы.

За прокат они набрали 71,30 балла.

Второй результат у представляющих Германию Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина (69,63). Замыкают тройку Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе из Италии (67,05).

Произвольные программы пары представят 11 января.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 10 по 13 января в литовском Каунасе.

Ранее Авербух заявил, что европейское фигурное катание давно пребывает в полной стагнации.

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