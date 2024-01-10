Метёлкина и Берулава лидируют после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию
За прокат они набрали 71,30 балла.
Второй результат у представляющих Германию Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина (69,63). Замыкают тройку Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе из Италии (67,05).
Произвольные программы пары представят 11 января.
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 10 по 13 января в литовском Каунасе.
Ранее Авербух заявил, что европейское фигурное катание давно пребывает в полной стагнации.