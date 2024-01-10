Кожевников считает, что IIHF может помешать проведению матча между Россией и Словакией

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном товарищеском матче с участием сборных России и Словакии.

«Словакия нормально к нам относится. И президент новый пришёл. Так что всё меняется и будет меняться. Для наших ребят это вообще здорово. Потихонечку начинаем выходить, и они это осознавать начинают. Боюсь, что только им Международная федерация хоккея запретит провести матч», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Матч ТВ», словацкая команда ждёт одобрения такой инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.

По информации источника, в планах команды провести один или несколько товарищеских матчей перед мундиалем.

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