Кожевников считает, что IIHF может помешать проведению матча между Россией и Словакией
- РИА Новости
«Словакия нормально к нам относится. И президент новый пришёл. Так что всё меняется и будет меняться. Для наших ребят это вообще здорово. Потихонечку начинаем выходить, и они это осознавать начинают. Боюсь, что только им Международная федерация хоккея запретит провести матч», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».
Как сообщает «Матч ТВ», словацкая команда ждёт одобрения такой инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.
По информации источника, в планах команды провести один или несколько товарищеских матчей перед мундиалем.
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