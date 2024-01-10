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Гаджиев считает, что бой Махачева с Эдвардсом был бы логичным продолжением карьеры Ислама

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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение касательно следующего поединка чемпиона UFC Ислама Махачева.
Гаджиев считает, что бой Махачева с Эдвардсом был бы логичным продолжением карьеры Ислама
  • Gettyimages.ru

«В матче между Царукяном и Оливейрой развязка может быть непредсказуемой. Но Ислам выигрывал у обоих. И выиграет ещё раз, случись реванш. Самым логичным продолжением карьеры для Махачева будет попытка выиграть пояс в весовой категории до 77 кг в бою с английским бойцом Леоном Эдвардсом», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев сообщил, что проведёт свой следующий поединок против Гэтжи 8 июня.

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