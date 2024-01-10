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Экс-игрок «Спартака» Баженов признался, что у него «срывало башню» от денег

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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов рассказал, был ли момент в карьере, когда ему начало «срывать башню» от денег и славы.
Экс-игрок «Спартака» Баженов признался, что у него «срывало башню» от денег
  • Gettyimages.ru

«Да, срывало башню, когда большие деньги и когда у тебя ничего не было, а потом появилось. Думаю, каждый проходит медные трубы по-своему. Я тоже проходил», — сказал Никита Баженов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По словам экс-игрока, ему помогли взрослые товарищи, которые были рядом и «дали по шапке».

«Это не плохо и не хорошо, это данность, с этим нужно справиться», — заявил он.

38-летний россиянин играл за красно-белых с 2004-го по 2010 год.

Ранее бывший форвард петербургского «Зенита» Александр Бухаров признался, что начал увлекаться азартными играми с восьми лет.

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