Экс-игрок «Спартака» Баженов признался, что у него «срывало башню» от денег
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«Да, срывало башню, когда большие деньги и когда у тебя ничего не было, а потом появилось. Думаю, каждый проходит медные трубы по-своему. Я тоже проходил», — сказал Никита Баженов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
По словам экс-игрока, ему помогли взрослые товарищи, которые были рядом и «дали по шапке».
«Это не плохо и не хорошо, это данность, с этим нужно справиться», — заявил он.
38-летний россиянин играл за красно-белых с 2004-го по 2010 год.
Ранее бывший форвард петербургского «Зенита» Александр Бухаров признался, что начал увлекаться азартными играми с восьми лет.