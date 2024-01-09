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Фетисов: Гашек несёт мракобесие, вернул бы деньги, которые он в России заработал

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Депутат Госдумы и выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов высказался о словах Доминика Гашека.
Фетисов: Гашек несёт мракобесие, вернул бы деньги, которые он в России заработал
  • РИА Новости

«Несёт всякое мракобесие. У них своё виденье того, что происходит. Вернул бы деньги, которые он здесь заработал, было бы по-честному», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Накануне Гашек заявил, что ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. 

Ранее сообщалось, что около 200 украинских спортсменов подписали письмо с призывом не допускать россиян на ОИ-2024.

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