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Гулитти: Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» из-за восстановления

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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку с командой.
Гулитти: Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» из-за восстановления
  • AP
  • © Adam Hunger

Также на тренировке не присутствовали канадский нападающий Том Уилсон и шведский защитник Расмус Сандин, сообщает журналист Том Гулитти.

7 января Овечкин пропустил тренировку команды перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос‑Анджелес Кингз». Россиянин взял день отдыха после поражения в матче с «Каролина Харрикейнз».

В сезоне-2023/24 на счету Овечкина 26 очков (восемь шайб + 18 результативных передач) в 38 играх за «Вашингтон».

Ранее Овечкин вышел на чистое 44-е место по матчам в регулярном чемпионате НХЛ.

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