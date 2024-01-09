Гулитти: Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» из-за восстановления

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку с командой.

Также на тренировке не присутствовали канадский нападающий Том Уилсон и шведский защитник Расмус Сандин, сообщает журналист Том Гулитти.

7 января Овечкин пропустил тренировку команды перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос‑Анджелес Кингз». Россиянин взял день отдыха после поражения в матче с «Каролина Харрикейнз».

В сезоне-2023/24 на счету Овечкина 26 очков (восемь шайб + 18 результативных передач) в 38 играх за «Вашингтон».

Ранее Овечкин вышел на чистое 44-е место по матчам в регулярном чемпионате НХЛ.