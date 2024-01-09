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ATP и WTA хотят сократить число поздних матчей

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) разработали правила, чтобы предотвратить большое количество поздних матчей.
ATP и WTA хотят сократить число поздних матчей
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как сообщает пресс-служба WTA, на одном корте не будет проводиться больше пяти матчей в день (три игры днём и две вечером), матчи после 23:00 мск можно будет проводить только после согласования, и если игра не началась после 22:30, то её запрещено проводить. Вечерние сессии должны начинаться не позднее 19:30 мск.

Эти правила вводятся на один год.

Отмечается, что организаторы турниров могут отказаться от этих правил, но только на основании погодных условий или других смягчающих обстоятельств.

Ранее Сафиуллин поднялся на три позиции в рейтинге ATP.

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