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La Gazzetta dello Sport: количество команд в Серии А могут сократить до 18

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Количество команд в чемпионате Италии по футболу могут сократить с 20 до 18.
La Gazzetta dello Sport: количество команд в Серии А могут сократить до 18
  • Gettyimages.ru
  • © Lighthouse Films

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, топ-клубы за сокращение для облегчения календаря сезона. В переговорном процессе участвует президент лиги Лоренцо Казини.

Предложение рассмотрят 26 января. Для принятия реформы за неё должны проголосовать 14 клубов.

Чемпионат Италии был расширен до 20 команд в 2004 году.

Ранее сообщалось, что игроки «Наполи» после разгромного поражения закрыты в отеле до следующего матча.

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