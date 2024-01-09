La Gazzetta dello Sport: количество команд в Серии А могут сократить до 18
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, топ-клубы за сокращение для облегчения календаря сезона. В переговорном процессе участвует президент лиги Лоренцо Казини.
Предложение рассмотрят 26 января. Для принятия реформы за неё должны проголосовать 14 клубов.
Чемпионат Италии был расширен до 20 команд в 2004 году.
Ранее сообщалось, что игроки «Наполи» после разгромного поражения закрыты в отеле до следующего матча.