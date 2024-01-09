La Gazzetta dello Sport: количество команд в Серии А могут сократить до 18

Количество команд в чемпионате Италии по футболу могут сократить с 20 до 18.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, топ-клубы за сокращение для облегчения календаря сезона. В переговорном процессе участвует президент лиги Лоренцо Казини.

Предложение рассмотрят 26 января. Для принятия реформы за неё должны проголосовать 14 клубов.

Чемпионат Италии был расширен до 20 команд в 2004 году.

Ранее сообщалось, что игроки «Наполи» после разгромного поражения закрыты в отеле до следующего матча.