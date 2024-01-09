Агент Роналдо: скоро подпишем контракт с «Ростовом»
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«Мы уже в Ростове, осматриваем стадион. Город показался красивым. Завтра или послезавтра подпишем контракт с «Ростовом», — заявил Гранха РБ Спорт.
В текущем сезоне футболист провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
Ранее сообщалось, что будущее полузащитника «Зенита» Ду Кейроса должно быть определено в ближайшее время.