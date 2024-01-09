Агент Роналдо: скоро подпишем контракт с «Ростовом»

Агент Жулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего болгарского «Левски» Роналдо, заявил, что футболист в ближайшее время подпишет контракт с «Ростовом».

«Мы уже в Ростове, осматриваем стадион. Город показался красивым. Завтра или послезавтра подпишем контракт с «Ростовом», — заявил Гранха РБ Спорт.

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что будущее полузащитника «Зенита» Ду Кейроса должно быть определено в ближайшее время.