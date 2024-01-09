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Агент Роналдо: скоро подпишем контракт с «Ростовом»

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Агент Жулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего болгарского «Левски» Роналдо, заявил, что футболист в ближайшее время подпишет контракт с «Ростовом».
Агент Роналдо: скоро подпишем контракт с «Ростовом»
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Kaspar-Bartke

«Мы уже в Ростове, осматриваем стадион. Город показался красивым. Завтра или послезавтра подпишем контракт с «Ростовом», — заявил Гранха РБ Спорт. 

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что будущее полузащитника «Зенита» Ду Кейроса должно быть определено в ближайшее время.

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