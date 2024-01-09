AS: Федерация футбола Испании продлит контракт с де ла Фуэнте в марте
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- © Gonzalo Arroyo Moreno
Как сообщает As, соглашение с де ла Фуэнте будет рассчитано до 2026 года.
По информации источника, специалист подпишет соглашение перед товарищескими матчами, которые состоятся во второй половине марта.
Де ла Фуэнте с 2018 года возглавлял молодёжную сборную Испании. Под его руководством команда в 2019 году стала чемпионом Европы. Вместе с олимпийской сборной Испании тренер стал серебряным призёром Игр в Токио. Де ла Фуэнте возглавил основную сборную в январе 2023 года.
Ранее футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо дала показания в Национальной судебной коллегии по делу бывшего главы RFEF Луиса Рубиалеса.