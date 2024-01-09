AS: Федерация футбола Испании продлит контракт с де ла Фуэнте в марте

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение продлить соглашение с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте в марте.

Как сообщает As, соглашение с де ла Фуэнте будет рассчитано до 2026 года.

По информации источника, специалист подпишет соглашение перед товарищескими матчами, которые состоятся во второй половине марта.

Де ла Фуэнте с 2018 года возглавлял молодёжную сборную Испании. Под его руководством команда в 2019 году стала чемпионом Европы. Вместе с олимпийской сборной Испании тренер стал серебряным призёром Игр в Токио. Де ла Фуэнте возглавил основную сборную в январе 2023 года.

Ранее футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо дала показания в Национальной судебной коллегии по делу бывшего главы RFEF Луиса Рубиалеса.